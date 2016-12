Aspirin so odpoklicali s prodajnih polic

LJUBLJANA – Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je bila obveščena o neustrezni kakovosti zdravila aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete (pakiranje po 10 tablet, pet krat dve tableti v dvojnem traku) proizvajalca Bayer.

Uporabnik je v škatlici zdravila naletel na tableto neprijetnega vonja z rjavim marmoriranim obarvanjem, ki je po raztapljanju v kozarcu vode vodo obarvala rjavo, raztopina pa je bila neprijetnega okusa.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete bo izvedel odpoklic neprodanih zalog serije BTAGZ50 z rokom uporabnosti november 2018. JAZMP obvešča uporabnike, ki so zdravilo iz te serije že kupili, naj bodo pri uporabi pozorni na videz in vonj tablet. Če naletijo na tableto z zgoraj opisanimi lastnostmi, naj je ne zaužijejo, temveč naj zdravilo reklamirajo v svoji lekarni in obvestijo JAZMP.