Arturjevih 5000 palindromskih kitic

Pred bližajočimi se predsedniškimi volitvami se bo marsikdo spomnil, da je leta 2007 na njih napovedal kandidaturo tudi dr. Artur Štern. Pozneje je razkril, da je bil to le medijski eksperiment, o katerem so na pobudo Francija Keka in Vojka Anzeljca snemali film Gola resnica. Nato je sodeloval v resničnostnem šovu Kmetija slavnih pa v TV-kvizih, v razvedrilnih oddajah, bil je kolumnist in medijsko odmeven tudi zaradi svojega vedenja in do takrat štirih porok, med drugim s pornozvezdnico La Toyo.

»Mediji so me imeli radi. Povsod so me našli, slikali, kamor sem prišel, so mi plačevali pijačo, in tako sem se zapil. Bilo je škandalozno, rumeni tisk je vedno kaj našel in kepa se je začela kotaliti. Zdaj dve leti intenzivno pišem poezijo in sem ustvaril desetkrat več kot prej v tridesetih letih,« pravi Štern.

Že nekaj časa je naravnost obseden s palindromi

To so besede, stavki, pesmi in celo že romani, ki se berejo enako naprej in nazaj. Pri tem ni nujno, da se upoštevajo presledki med besedami. To so na primer besede ata, kisik, radar in stavki kot Perica reže raci rep. V Arturjevem primeru celo zahtevni soneti. »Odpre se nov svet. Tudi pri DNK so palindromska zaporedja, in ko sem predaval mikrobiologijo, sem hotel študente okužiti s palindromi. Povedali so mi jih cel kup, na primer Edo suče meč usode. Nato sem začel pisati pesmi, ki so se brale naprej in nazaj. To besedno igračkanje odraža tudi skrb za slovenski jezik. Začel sem uporabljati pesniško svobodo, v kateri lahko kršiš pravila.«

Pred dobrima dvema letoma je nastala Atojada, rokopisni zapis poezije, ki se naprej in nazaj bere enako. »Piše nonstop in ob tem je srečen,« doda njegova peta žena Mija Krajnc, s katero sicer nista formalno poročena, je pa poskrbela, da sta nastala dva izvoda Atojade. Gre za kar 5000 kitic na 1567 listih, ki so zloženi v leseni skrinjici, ker je toliko strani težko zvezati v knjigo. »Verze še pišem, in ko bo kakih 500 novih, vse skupaj morda čaka izid v dveh vezanih delih. Ime sem izbral, ker me je hčerka klicala ato. Tako me kličejo tudi prijatelji. Poleg tega pa se Atojada sliši podobno kot epa Iliada in Odiseja, ali ne?« Sicer pa bo 21. septembra ob 19. uri v Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani literarni večer, na katerem bo predstavil Atojado.