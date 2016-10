Arso v izrednem biltenu o razmerah, ki nas čakajo ponoči

LJUBLJANA – Center za obveščanje je malo po 14. uri objavil izredni bilten. Vanj so zapisali: »Po podatkih Agencije RS za okolje, Hidrološke prognoze, lahko v četrtek zvečer in v noči na petek na območju Suhe krajine, Dolenjskega krasa, na Notranjskem ter ob Kolpi pride do manjših razlivanj ob rekah.«