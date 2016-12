Arso opozorja: Nikar se ne zadržujte na prostem

LJUBLJANA – Dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki naj danes in jutri ostanejo doma. Agencija za okolje je namreč danes zgodaj zjutraj izdala opozorilo, da obstaja velika verjetnost za preseganje dnevne mejne vrednosti za delce PM10 v celinskem delu Slovenije. V Murski Soboti je preseganje mogoče, na Primorskem pa ga ne pričakujejo. Podobno napoved in opozorilo so izdali tudi za petek.

Škodljivi delci PM10 iz dihal vstopajo v telo in prek njih do različnih organov in tkiv, kjer povzročijo vnetje. Zaradi njih lahko pride tudi do strdkov in visokega krvnega tlaka, kar lahko privede do možganske kapi.

Ne gibajte se na prostem

Najranljivejšim skupinam (otrokom, starejšim, srčnim in pljučnim bolnikom) svetujejo, naj omejijo fizično aktivnost, zlasti na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani svetuje, naj se gibanje na prostem omeji na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najmanjša. Pri tem se izogibajmo bližini prometnic, izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod.

Ob izdanem opozorilu velja upoštevati še naslednja priporočila NIJZ:

• V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč.

• Če imamo vgrajene ventilacijske sisteme, moramo v njih uporabljati za delce visoko učinkovite HEPA-filtre.

• Bivalne prostore učinkovito prezračimo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najmanjša (običajno v zgodnjih jutranjih urah, pred prometno konico).

• Bodimo pozorni na simptome in znake, kot je kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba napore zmanjšati.

• Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj.

Kdaj k zdravniku?

Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj bolniki hitro poiščejo zdravniško pomoč.

Svetuje tudi Arso

Svoja priporočila pa so podali tudi v agenciji za okolje, kjer svetujejo občanom, naj ne ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja. Naj zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in naj ne kurijo na prostem.