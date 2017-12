Arso opozarja na poplave in sneg

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) opozarja na možnost poplavljanja nekaterih rek na območjih vsakoletnih poplav v četrtek in petek. Ob jutranji plimi bo v četrtek zjutraj tudi morje poplavilo najnižje dele obale.

Po podatkih Arsa se v četrtek zjutraj in dopoldne lahko razlijejo Kolpa, nekateri pritoki reke Krke, Dravinja in Ljubljanica na Ljubljanskem barju. V noči na petek in v petek čez dan se bo razlila tudi reka Krka. Reke se bodo razlivale prividoma na območjih vsakoletnih poplav.

V prihodnjih dneh se bodo ponovno povečale tudi gladine vode na ojezerjenih poljih notranjskega in dolenjskega krasa.

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele. »Meja sneženja se bo sredi dneva spuščala, popoldne bo v notranjosti Slovenije ponekod lahko snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 0 do 7, popoldne pa od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.«

Meja sneženja bo na okoli 700 metrih nadmorske višine.