Arso opozarja: močni nalivi, nevihte, poplave

LJUBLJANA – Agencije RS za okolje (Arso) opozarja pred poplavami.

Reka Vipava s pritoki v zgornjem toku se razliva na izpostavljenih mestih ob strugi in polagoma upada, se bo pa v noči na soboto Ljubljanica razlila na Ljubljanskem barju na območju vsakoletnih poplav.

»Ob okrepitvi padavin in predvidenih močnejših nalivih v noči na soboto in tudi v soboto zvečer lahko reke in manjši vodotoki v zahodni, južni in osrednji Sloveniji znova presežejo opozorilne pretoke in se pri tem razlijejo. V soboto in nedeljo se bodo visokovodne razmere predvidoma razširile proti vzhodu države,« so zapisali.

Slovenija je rumena

Za soboto je karta Slovenije obarvana rumeno, torej gre za opozorilo najnižje stopnje. Ponekod so mogoče izdatnejše padavine (jugozahod in severozahod), v večjem delu države se lahko pojavi tudi kakšna nevihta, medtem ko bo na severovzhodu Slovenije tudi zapihalo.

Na jugozahodu države lahko zapade do 50 milimetrov padavin v 24 urah, lokalno bodo mogoči močnejši nalivi, veter in udari strel. Na severozahodu države bo padavin v 24 urah do 70 milimetrov, velja pa tudi opozorilo pred snežnimi plazovi. Veter na severovzhodu Slovenije bo dosegal hitrosti do 70 kilometrov na uro, so še zapisali vremenoslovci.