ARSO: Onesnaženje potoka Tojnica po požaru v Kemisu katastrofalno

VRHNIKA – Predstavniki pristojnih inštitutov so predstavili podatke o onesnaženosti v okolici podjetja Kemis. Po besedah Janje Turšič z Arsa so vrednosti PM10 delcev v zraku pod mejnimi vrednostmi, prav tako koncentracija živega srebra. Voda iz vodovoda je varna, uporabo vrtnin na območju, kjer se je vil dim, odsvetujejo. Tojnica je močno onesnažena.

Kot je povedala Janja Turšič z urada za stanje okolja na Agenciji RS za okolje (Arso) so meritve delcev PM10, ki nastajajo pri izgorevanju, merili vse od torka. Prvi dan so koncentracije segale do 200 mikrogramov na kubični meter, nato pa so začele padati. Višje so v dnevnem času, nižje v nočnem. V nočnem času so primerljive z drugimi kraji v državi, podnevi pa z ravnijo, ki jo v državi beležijo v zimskem času oziroma času inverzij.

Meritve živega srebra v zraku so opravljali na območju pogorišča in v okolici. Na samem kraju požara so bile vrednosti precej povišane glede na naravno ozadje, medtem ko so v okolici (od tega pri dveh vrtcih) izmerili koncentracije, tipične za urbano okolje in daleč pod vrednostmi, ki so priporočljive za delovno okolje.

V Kemisu je bilo skladiščenih 1500 ton nevarnih odpadkov, koliko jih je zgorelo, še ni znano.

Potok Tojnica po požaru v Kemisu katastrofalno onesnažen

Onesnaženje v potoku Tojnica pa na Arsu ocenjujejo kot katastrofalno. »Onesnaženje ne bo imelo neposrednega vpliva na ljudi, bo pa imelo vpliv na živali v potoku,« je dejala Turšičeva.

Za Ljubljanico je analiza, narejena 200 metrov pod izlivom Tojnice, pokazala, da ni bil presežen nobeden od parametrov nevarnih snovi. Po besedah Turšičeve pa stalno spremljajo vremensko napoved, ki kaže na močnejše padavine v soboto, predvsem v luči dejstva, da bi se lahko s povišanjem vodostaja Tojnice nevarne snovi prelile v Ljubljanico. »Narejeni so vsi zaščitni ukrepi, da do tega ne bi prišlo,« je dejala. Vodja Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) za kemijo Instituta Jožef Stefan Dušan Žigon je sicer ocenil, da bodo napovedane padavine v prihodnjih dneh spirale nečistoče v potoku Tojnica in kasneje v Ljubljanici. Podobno pričakuje tudi vodja ljubljanskega mestnega oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus, ki je pozoren na razmere v Ljubljanici. Izcejanje onesnažene vode iz Tojnice namreč na površini Ljubljanice še vedno povzroča tanke sloje nečistoč. "V primeru nenamernih padcev v Ljubljanico, na primer pri veslanju, SUPanju in podobno, je treba kožo in lasišče sprati z veliko čiste tekoče vode in umiti z milom, oblačila in brisače pa oprati," so še navedli na spletni strani. Pri aktivnostih na prostem svetujejo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje oziroma peska, ki bi lahko bila onesnažena. »Igral z vidnimi nečistočami ne uporabljamo, svetujemo čiščenje z detergentom. Prav tako odsvetujemo igro v peskovniku,« so zapisali. Na območjih, kjer ni vidne onesnaženosti, pa po navedbah NIJZ ostalih zunanjih aktivnosti ni treba omejevati, svetujejo pa previdnost. Novinarske konference so se sicer udeležili tudi nekateri krajani, nezadovoljni s tem, da je Kemis sploh postavljen na Vrhniki. Krivdo za slednje so pripisali vrhniškemu županu Stojanu Jakinu, ki so mu očitali, da občina na račun Kemisa služi. Jakin je odvrnil, da potrebnih dovoljenja podjetju ni izdala občina, pač pa upravna enota. Številni očitki krajanov so leteli tudi na direktorja Kemisa Emila Nanuta, ki je moral odgovarjati na številna vprašanja. Povedal je, da so v podjetju skladiščili okoli 1500 ton nevarnih odpadkov, koliko jih je zgorelo, pa še ugotavljajo. Peter Otorepec z NIJZ pa je danes povedal še, da bo strokovnjakinja za medicino dela za gasilce, ki so gasili požar, pripravila poseben program za zdravniški pregled.

Medtem pa direktor Kemisa Emil Nanut pravi: »Delamo v skladu z dovoljenji, onesnaženje priznavamo in smo pripravljeni poskrbeti za sanacijske ukrepe.«