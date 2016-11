LJUBLJANA – Arso je zjutraj ob 5. uri izdal novo vremensko opozorilo, in sicer zaradi nevarnosti razlivanja nekaterih rek. Poročali smo, da so po sinočnji objavi rdečega opozorila vode povzročale težave zlasti na Goriškem, Idrijskem in Gorenjskem .

Ponoči so močneje narasle reke na Bovškem in Bohinjskem, na območju Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja, na Vipavskem in v porečju Kolpe. Naraščanje rek na zahodu in jugu države se bo danes nadaljevalo. Pri tem lahko posamezne reke poplavijo. Naraščati so začele tudi reke drugod po državi.

Ob nevihtah in močnejših nalivih lahko hitro porastejo manjši vodotoki in hudourniki ter pri tem tudi poplavijo.

Danes čez dan bo močneje narasla tudi reka Sava v srednjem in spodnjem toku. Kraške reke v porečjih Ljubljanice in Krke ter reke na severovzhodu Slovenije bodo dosegle največje pretoke predvidoma v ponedeljek.

Gladina morja ob slovenski obali bo danes povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.