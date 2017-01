Arso napovedal snežinke

LJUBLJANA – Z neba zna danes priplesati še kakšna snežinka, potem pa se bo nadaljevalo suho vreme. Napovedi sicer kažejo na kakšno snežinko v gorah, na Koroškem, Postojnskem in Dolenjskem, a bo proti popoldnevu ta možnost že precej manjša.

»Tu pa tam bo res kakšna snežinka. To prihaja iz nizke oblačnosti, ki je danes sicer malce višja, na okoli 1500 metrov, ampak iz tako tankega sloja oblakov ne more močno snežiti,« nam je povedal dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Takole kaže za danes dopoldne:

Po podatkih Arsa bo danes na Primorskem pretežno jasno, drugod pa bo oblačno. Burja na Primorskem bo popoldne in zvečer slabela, čez dan pa se bo ogrelo nekje do ledišča. Podobno bo tudi še v petek, le da se bo popoldne zjasnilo in tudi malce ogrelo: dnevne temperature bodo od –2 do 3 stopinje Celzija.

Od torka naprej več padavin in toplejše

»Do konca tedna bo še suho in razmeroma mrzlo, v prihodnjem tednu pa kaže na odjugo,« so zapisali. A več o tem nekoliko kasneje.