Arso izdal oranžno opozorilo

LJUBLJANA – V tednu pred božičem marsikdo že nestrpno pričakuje, da snežinke pobelijo državo, vendar se namesto tega spopadamo z onesnaženostjo zraka.

Agencija RS za okolje (ARSO) je danes izdala oranžno opozorilo za povišano onesnaženost zraka z delci PM10. »Danes in v naslednjih dneh pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v celinski Sloveniji. Visoke ravni delcev so posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer, ki preprečujejo mešanje onesnaženosti v višje plasti atmosfere. Na Primorskem so zaradi burje koncentracije delcev PM10 bistveno nižje.« so zapisali.

Danes ponoči bo prevladovalo oblačno vreme. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v vzhodnih krajih tudi pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Primorskem bo predvsem v sredo še pihala šibka do zmerna burja.