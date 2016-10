Arso izdal opozorilo: tu bo najhuje

LJUBLJANA – »Sobota bo oblačna in deževna. Nedelja pa bo precej sončna z dnevno temperaturo malo pod 20 stopinj,« so včeraj zapisali na spletni strani agencije za okolje, danes pa so na meteorološkem portalu objavili rumeni alarm, ki opozarja na možnost neviht.

Opozorilo pa je izdal tudi prometnoinformacijski center. Zaradi megle je namreč ovirana vidljivost, zato dodatna previdnost na cesti ne bo odveč.

Najprej je sta bila rumeno obarvana jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije, nato pa se je z rumeno obarval še osrednji del, kjer smo lahko slišali tudi močno grmenje. Trenutne temperature se po večjem delu Slovenije gibljejo okoli 10 stopinj.

Za nedeljo, ponedeljek in torek za zdaj še ni izdanih opozoril, je pa izdano opozorilo za sredo, ko je z rumeno obarvana celotna Slovenija.

Kakšno pa je vremensko stanje pri vas? Pišite nam.