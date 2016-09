Arso izdal opozorilo, mogoče so izdatnejše padavine

LJUBLJANA – Danes dopoldne bo na vzhodu Slovenije občasno deževalo, popoldne bodo kratkotrajne plohe. Proti večeru pa bo dež povsod ponehal. Na spletni strani Meteo.si so za jugovzhodno območje izdali rumeno opozorilo, ki velja do 18. ure: »Možne so izdatnejše padavine.«

Oblačno, megleno in deževno

V vzhodnih krajih bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do okoli 23 stopinj C. Jutri se bo delno zjasnilo, jutro bo ponekod megleno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne pa se bodo spet pojavljale krajevne plohe.

Nekaj sonca pa si lahko spet obetamo v sredo, ko vremenoslovci napovedujejo sončno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V četrtek bo sončno z meglenim jutrom.