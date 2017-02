Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) je danes zjutraj izdala opozorilo o razlivanju vodotokov v jugozahodni Sloveniji.

»Danes čez dan in v noči na četrtek lahko reke in manjši vodotoki na širšem območju jugozahodne Slovenije porastejo preko opozorilnih pretokov. Pri tem se lahko posamezni vodotoki razlijejo na običajnih mestih ob strugah zlasti na Vipavskem, Idrijskem, Postojnskem in v slovenski Istri. Visokovodne razmere na omenjenih območjih se bodo ob ponovni okrepitvi padavin v četrtek predvidoma ohranjale tudi v četrtek in petek,« so zapisali.

Padavine se bodo okrepile

Danes bo sicer oblačno, le ponekod na severu se bo občasno pokazal kakšen sončni žarek. Zlasti na jugozahodu države bo deževalo, občasno pa bodo rahle padavine mogoče tudi ponekod drugod. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nadmorske višine, ogrelo pa se bo malo nad ničlo. Najtoplejše bo ob morju, do 10 stopinj Celzija.

Zaradi obilnejših padavin so reke in vodotoki ponekod na zahodu države močneje narasli. Visokovodne razmere bodo vztrajale do konca tedna. — meteo.si (@meteoSI) February 1, 2017

Tudi v četrtek bo še oblačno. V zahodni in deloma južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, ki se bodo popoldne ali zvečer okrepile in se prehodno lahko občasno pojavljale tudi proti osrednji Sloveniji. Drugod bo večinoma suho.