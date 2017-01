Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – »Pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v celinskem delu Slovenije, na Primorskem pa bo onesnaženost zraka nizka.« Tako opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Vsem zato priporočajo, da:

– ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja;

– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva;

– uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil;

– ne kurijo na prostem.

Kaj pa priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob visokih vrednostih z delci PM10? »Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnosti. Vsakdo, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu, naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.«