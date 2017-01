Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – »Zaradi zamrznjenih tal, spremenjenih odtočnih razmer in predvidenih obilnejših padavin v dopoldanskem času je predvsem v zahodnem in južnem delu države velika verjetnost razlivanja meteornih voda.« To opozorilo je Agencije RS za okolje (Arso) izdala danes malo pred 9. uro.

Že včeraj popoldne ob 18. uri je uprava za zaščito in reševanje poročala, da je v tovarni Acroni na Cesti Borisa Kidriča na Jesenicah meteorna voda zalila jašek. Gasilci GARS Jesenice so s potopno črpalko vodo izčrpali.

Danes poročajo o teh dogodkih:

– 7.04 vdor vode v stanovanjski objekt – Male Braslovče;

– 7.22 poplava meteorne vode – Zadlog;

– 8.42 v Čepovanu, občina Nova Gorica, zaradi obilnih padavin voda poplavlja dvorišče;

– 9.01 v Kneži, občina Tolmin, v enostanovanjski hiši meteorna voda zaliva kletne prostore;

– 9.05 Predgriže 11a voda zaliva hišo;

– 9.48 Kneža 84 Tolmin – voda zaliva kletne prostore v hiši;

– 10.16 PGD Čepovan – postavljanje vreč z peskom v Čepovanu.

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.