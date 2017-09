Arso izdal izredno opozorilo

LJUBLJANA – Agencija za okolje je ob 9.30 izdala izredno opozorilo. Vanj so zapisali: »Po podatkih Agencije RS za okolje, oddelka za hidrološko prognozo, so pretoki rek v večjem delu države mali. V soboto bodo predvsem na zahodu in jugu Slovenije reke začele naraščati. V nedeljo in ponedeljek se bo naraščanje rek širilo od zahoda v notranjost Slovenije. V noči z nedelje na ponedeljek bodo reke, najprej na zahodu Slovenije, dosegle velike pretoke. Plimovanje morja bo jutri zjutraj nekoliko povišano.«

Vremenska napoved na Arsovi spletni strani za danes je v sliki videti takole:

Padavine pričakujejo tudi jutri: