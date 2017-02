Arinina mama bo v zaporu skupaj z dojenčkom

LJUBLJANA – Med letoma 2010 in 2016 je bilo v ženskem zaporu na Igu zaprtih 27 nosečnic. Večini so zaporno kazen prekinili, pet otrok pa je v tem obdobju skupaj z materami prebivalo v zaporu. Takšno ureditev bodo po besedah direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja verjetno uporabili tudi za obdolženo mamo umrle jeseniške deklice Arine.

Vprašanje nastanitve zapornic oziroma pripornic z otroki se je namreč odprlo v primeru mame dveletne jeseniške deklice, ki je visoko noseča in bo predvidoma rodila marca. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij sicer ureja bivanje matere z otrokom v zaporu, ne pa tudi v priporu, kjer je trenutno obdolženka.

Sprememba zakona o kazenskem postopku, ki bo uredila to področje, je v pripravi, a po Podržajevih besedah glede na predvideni rok poroda pripornice ne bo sprejeta pravočasno. Zato bodo najverjetneje smiselno uporabili ureditev, ki velja za obsojenke, je povedal na današnji novinarski konferenci. Otrok tako lahko pri materi na njeno zahtevo ostane do prvega leta starosti, če se oceni, da bi bila po tem času ločitev škodljiva, pa se lahko ta rok podaljša do drugega leta.

Dejstvo, da bo pripornica prihajala na sodišče skupaj z dojenčkom, pa po Podržajevih besedah pomeni dodatne oteževalne okoliščine, čeprav že imajo izkušnje s tovrstnimi primeri. Ključno pri tem pa je usklajevanje med upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, sodiščem in centrom za socialno delo. Kot je zagotovil Podržaj, vsi akterji v tej zgodbi že sedaj intenzivno komunicirajo in bodo to nadaljevali.