Arbitraža nikogar ne zanima in nihče ne ve, za kaj sploh gre

BRUSELJ – Vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško ni le dvostranski problem, temveč je to problem, ki vpliva na celotno EU in na evropsko prihodnost zahodnega Balkana, je poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danes v Bruslju pred srečanjem s predsednikom republike Borutom Pahorjem

V tem duhu komisija predlaga stranema svoje posredovanje, če to želita, je dejal Juncker, a komisijine vloge pri tem ni podrobneje pojasnil. Prvi korak bo po njegovih navedbah spraviti strani skupaj, pri čemer ocenjuje, da razlike niso tako zelo velike. Juncker je še ponovil stališče komisije, da je arbitražno razsodbo treba spoštovati, in poziv k izogibanju incidentom. Pripomnil je tudi, da to vprašanje nikogar drugega ne zanima in da nihče ne ve, za kaj sploh gre. Prav tako je izpostavil, da nikoli več ne želi česa podobnega in da bo treba preostala odprta vprašanja meje v regiji zahodnega Balkana rešiti pred vstopom držav v EU. Na vprašanje, ali se strinja s slovenskim stališčem, da Hrvaška z zavračanjem arbitražne razsodbe krši evropsko pravo, je šef komisije odgovoril, da preprosta vprašanja nimajo vedno preprostih odgovorov.

Predsednik Pahor pa je pozval k dejavnejši vlogi komisije in tudi Junckerja osebno v prizadevanjih za uresničitev arbitražne odločbe. Izpostavil je, da je to politična, pravna in moralna dolžnost komisije ter da gre za verodostojnost EU.

Pahor je še povedal, da prihaja k Junckerju z nekaj zamislimi, kako bi lahko komisija pomagala, vendar jih ni želel razkriti pred pogovorom s predsednikom komisije. Poudaril je tudi, da so konkretni koraki seveda v rokah komisije.