Arbitraža menda odločena, Hrvati že zaostrujejo spor

LJUBLJANA, ZAGREB – Odločitev arbitražnega sodišča o Piranskem zalivu bi lahko bila objavljena v najkrajšem mogočem roku, morda celo v nekaj dneh, poroča današnji Jutarnji list. Članek so namreč naslovili z besedami »Priprave na novi spor«. V nadaljevanju so zapisali, da bo objava dokumenta dodatno zaostrila odnose s Slovenijo. Po njihovem je torej arbitraža odločena.

Čeprav je Hrvaška iz postopka izstopila, je sodišče svoje delo nadaljevalo, po informacijah Jutarnjega lista pa lahko zdaj samo še čakamo veliki trenutek objave odločitve. Hrvaške institucije se na to menda že intenzivno pripravljajo, prav kmalu pa bo o epilogu procesa, ki traja že leta, obveščena tudi hrvaška javnost.

Omenjajo sporazum Drnovšek-Račan

Diplomatski viri naj bi časniku zaupali, da je odločitev sodišča še najbližja sporazumu med Janezom Drnovškom in Ivico Račanom iz leta 2001, ki ga v hrvaškem saboru nikoli niso ratificirali. Po sporazumu bi večji del Piranskega zaliva pripadal Sloveniji, ki bi s tem dobila dostop do mednarodnih voda, Hrvaška pa bi obenem obdržala morsko mejo z Italijo. Čeprav je bil sporazum sklenjen že leta 2001, nikoli ni začel veljati, hrvaški mediji pa so ga označili za enega največji kiksov takratnega premierja.

Za Slovenijo zmaga

Hrvati pravijo, da bo odločitev imela dolgoročne in daljnosežne posledice – seveda tudi za odnose med državama. Slovenci bodo to interpretirali kot zmago, čeprav Hrvaška v postopku ne sodeluje, poroča časnik. Kako se bo Slovenija odzvala, seveda ne morejo ugibati, vsekakor pa bi bil odziv Hrvaške buren. To pa bi dodatno zapletlo že tako skrhane odnose med sosedama.

»Čeprav je Hrvaška izpostavila zelo konkretne argumente, zakaj izstopa iz arbitraže, je po škandaloznem obnašanju slovenske strani, ko je slovenska agentka v arbitraži poskušala vplivati na slovenskega arbitra Jerneja Sekolca, sodišče lani odločilo, da delo nadaljuje,« so zapisali.

Če je odločitev res že sprejeta, bi se na politični parket torej spet vrnila tema meje na morju. In to prav v trenutkih, ko odnose še dodatno krha dogajanje na meji zaradi odredbe o poostrenem nadzoru, ki povzroča gnečo na mejnih prehodih.