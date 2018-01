Applov nateg z baterijami bomo Slovenci plačali dražje kot Američani

Na udaru so bili predvsem modeli iPhone 6, iPhone 6S in iPhone SE. Foto: Reuters

LJUBLJANA – Proizvajalec pametnih telefonov iPhone Apple je tik pred novim letom priznal, da je namerno upočasnil delovanje starejših modelov. Na udaru so bili predvsem modeli iPhone 6, iPhone 6S in iPhone SE. Glavni krivec za upočasnjeno delovanje je iztrošena baterija. Ker je garancija za Applove mobilnike le enoletna, je to gotovo pri mnogih uporabnikih povzročilo precej slabe volje in sivih las.

Prejšnji teden so pri ameriškem podjetju oznanili, da bodo še v januarju lastnikom teh mobilnikov ponudili menjavo baterije po precej znižani ceni. V svoji izjavi za javnost so zapisali, da so »veseli, da lahko svojim strankam ponudijo nižjo ceno«.

A kot kaže, cena te menjave v Sloveniji ne bo tako nizka kot čez lužo.

V ZDA je bila cena za menjavo iztrošene baterije za aparate, ki niso več v garanciji, do zdaj 79 dolarjev (65,48 evra) brez davka, zdaj pa so ceno brez davka spustili na 29 dolarjev (24,04 evra) . Menjava bo mogoča tudi v Sloveniji, a bo za slovenske lastnike jabučka precej višja kot za Američane. »Cena 29 ameriških dolarjev je brez DDV in carinskega postopka in velja za ameriško tržišče,« so še dodatno pojasnili pri iStylu.

Kot so nam povedali, cena menjave baterije v njihovem certificiranem Apple Premium servisu znaša 43 evrov plus davek. »iStyle ima določeno kvoto baterij na zalogi, tako lahko strankam v večini primerov zagotovimo menjavo še isti dan. Stranka mora pred posegom narediti varnostno kopijo podatkov in izklopiti funkcijo Find My iPhone. Menjavo baterij smo že začeli,« so sporočili iz podjetja.

Podjetje iStyle smo še povprašali, zakaj taka razlika v ceni, a na njihov odgovor še čakamo. V podjetjih epl in iStore pa naša vprašanja niso želeli odgovoriti.

Kaj pa tisti, ki so morali baterijo menjati, še preden je postalo jasno, da so bili žrtev namernega upočasnjevanja? V iStylu pravijo, da se lahko tiste stranke obrnejo na Apple in preverijo svoje možnosti za povračilo stroškov. Neuradno pa je slišati, da se lahko tisti, ki menjave baterije niso opravili na uradnih Applovih servisih, za povračilo obrišejo pod nosom.

Kako preveriti, ali se je Apple poigral z vašim mobilnikom? Kliknite na to povezavo in vpišite serijsko številko.