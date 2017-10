Angelca Likovič razkrila: S Trumpovimi odločitvami se globoko strinjam

LJUBLJANA – Kandidatka za predsednico države Angelca Likovič je bila gostja spletne klepetalnice na portalu MMC. Odgovarjala je na različna, tudi provokativna vprašanja, eden od komentatorjev pa jo je vprašal tudi, kaj meni o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi politiki. Njegovo vprašanje se je glasilo: »Kako gledate na Trumpa, na njegov odnos do žensk, splava, pomoči potrebnih beguncev, tujcev, orožja in vojske, zidu na mehiški meji ...? Ali podpirate pravico žensk do uporabe kontracepcije?«

In še njen odgovor v celoti: »Moram povedati, da se s Trumpovimi odločitvami globoko strinjam, zelo sem ponosna, da ima za ženo Slovenko, in to pravo lepotico! Ko bom predsednica države, ga bom nemudoma povabila v Slovenijo. Cenim ga, ker živi družinsko življenje, kar je za otroke najpomembnejše. Njegovo stališče do nerojenih otrok je enako kot moje, saj sem proti smrtni kazni nerojenih otrok. Sem tudi odločno proti uporabi abortivne kontracepcije, ker ne spoštuje ženskega telesa, žensko telo dela vedno dostopno in ne upošteva narave ženskega ciklusa. Ta kontracepcija, ki je trenutno v množični uporabi, ima ogromno negativnih stranskih učinkov na zdravje žensk. Zagovarjam uporabo naravnih metod načrtovanja družine: NNC, FertilityCare, Billingsova metoda in druge, ki nimajo stranskih učinkov in so zanesljivejše kot tabletke in druge oblike hormonske kontracepcije. Trump je zelo državotvoren človek. Žal so naši politiki njegovo nasprotje. Trump skrbi za varnost Američanov, čuva meje, česar pa pri naši vladi žal ne zasledimo. S sosedi je tako kot doma v ulici treba imeti dobre odnose. Vendar meja mora biti zelo jasna. In če sosedje tega ne upoštevajo, tudi doma naredimo nizko škarpico, da čuvamo svojo zemljo. Če dogovori res ne bi bili uspešni, bi bilo treba zaščititi svoje zemljišče tudi z zidom. Upam pa, da bodo pogovori uspešni, in za to bi si kot predsednica države prizadevala, da se nam ne bi bilo treba obdati z zidom. Pogovori, pogovori in še enkrat pogovori, vendar jasna stališča Slovenije.«