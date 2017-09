Angelca Likovič dovolj bogata, plače pa ne potrebuje

LJUBLJANA – Angelca Likovič (73), ki je v preteklosti s svojimi izjavami dvignila nemalo prahu in bila precej kritična do funkcije predsednika države , ki da je brez moči in kot vaza, se podaja v predsedniško bitko. S predsedniškega stola si želi vreči Boruta Pahorja. Drugače od njega, ki da želi biti všeč vsem, bo ona povedala svoje mnenje – jasno in glasno. Prva stvar na seznamu, ki jo bo naredila, je osvoboditev koroških dečkov. Prav zgodba teh otrok jo je spodbudila h kandidaturi ob podpori stranke Glas za otroke in družine.

Angelca Likovič ni fikus

Ob najavi kandidature se je oglasil tudi prvi mož stranke Aleš Primc in priznal, da je pred časom izjavil, da ne bo kandidiral za predsednika države, ker ne želi biti najdražji fikus v državi. Zanimivo pa je, da je prav njegova stranka napovedala kandidatko, ki jo bodo podprli. »Angelca Likovič me je prepričala, da predsedniška funkcija v Sloveniji, če jo zaseda Angelca Likovič, ni fikus. Jaz bi bil fikus, Angelca Likovič pa ne bo. Angelca Likovič bo predsednica, ki bo v Slovenijo prinesla resnične spremembe,« je dejal. Napovedal pa je še, da bo sam kandidiral za predsednika vlade.

Na začetku so zapeli himno.

Med svojimi nalogami poleg »osvoboditve« koroških dečkov napoveduje še službe za mlade, pa tudi majhna, poceni stanovanja. Pravi, da si država to lahko privošči.

Tako ju bo vrnila starim staršem

Kako bo vrnila koroška dečka starim staršem? »Če bom predsednica, bom o vsaki pomembni zadevi zelo jasno in glasno povedala svoje stališče. To pogrešam pri gospodu Pahorju. In toliko časa ga bom ponavljala ljudem v eter, da bodo slišali, dokler ne bodo naše institucije razumele, da morajo to storiti. In centri za socialno delo bodo razumeli, da so naredili zelo veliko škodo vnukom in da jih morajo dati nazaj. In toliko časa bom govorila in govorila in pritiskala, da bodo to naredili. Brez skrbi.«

Odpovedala se bo plači

»Moram povedati, da če bom predsednica, ne bom dobila niti ene plače. Z možem sva v življenju naredila dovolj, da imava dovolj. Celotno plačo, če bo petletni mandat, bom namenila družinam v stiski,« pravi Likovičeva. Prizadevala si bo, da bodo mladi dobili službe, da jim ne bo treba v tujino, med njenimi prioritetami pa je tudi zagotavljanje stanovanj zanje. »Mi imamo premalo otrok. Moramo skrbeti za našo rodnost.«

Na svetu stranke Glas za otroke in družine so Likovičevo soglasno potrdili za kandidatko. Da se lahko zares poda v predsedniško bitko, potrebuje le še 3000 podpisov.