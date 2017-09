Angelca Likovič čez prvo oviro do predsedniške palače

LJUBLJANA – Angelca Likovič je s pomočjo stranke Glas za otroke in družine uspešno zbrala 3000 podpisov. Vložili jih bodo predvidoma v ponedeljek, takrat pa bo tudi uradno postala kandidatka za predsednico države.



12. člen Zakona o volitvah predsednika republike (2) Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj tritisoč volilcev.

Poleg Likovičeve so kandidati za predsednika Maja Makovec Brenčič (SMC), Ljudmila Novak (NSi), Borut Pahor in Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca). Svojo kandidatko je pred dobrimi 10 dnevi predstavila stranka SDS, in sicer je to postala Romana Tomc. Po podatkih na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) z 20. septembra do 14. ure so Novakova, Šarec in Makovec Brenčičeva že potrjeni kandidati.

Volitve za predsednika bodo 22. oktobra.