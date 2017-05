V kolikor želiš živeti kot popolni anarhist in goreči nasprotnik potrošništva, spoštujem! Takšnega te imam namreč neprimerno raje kot pa apatičnega brezdelneža, ki poležava do poznega popoldneva, vidi smisel življenja v nenehnih izgovorih ter išče napake, a le pri drugih. Osebno sem, pa saj me poznaš, velik zagovornik pisane in raznolike družbe, od istospolnih, obritoglavcev, pobožnjakarjev, brezbožnih, jagrov, vegetarijancev, gasilcev, salonskih levičarjev, domoljubov, krivosodcev, do teh, ki s čepicami iz kartona vpijejo – živel, prvi maj – in teh, ki jih bolj zanima protestantska etika, najprej delo in šele potem molitev! Večkrat zato postrežem s tistim citatom, ki ga nekateri zmotno pripisujejo Einsteinu: »Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka!« Kadar pride v naravi že do najmanjšega neravnovesja, sledi katastrofa. Tako je tudi z nami. Našo civilizacijo lahko ohrani le skrajno raznolika družba, paleta, na kateri ne sme manjkati niti en odtenek, kaj šele tvoj, anarhist moj!

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«