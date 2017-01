Aljažev spomenik že ob naslednjem božiču?

TRŽIČ – Ko smo okoli božiča hodili po sledeh božične himne Sveta noč in v sosednji Avstriji obiskali rojstna kraja te največkrat izvajane pesmi na svetu, smo ugotavljali, kako lepo se Avstrijci na vse mogoče načine spominjajo na Franza Xaverja Gruberja in Josepha Mohra, avtorja svetovne uspešnice. Pri tem smo tudi naleteli na pri nas povsem pozabljeno malenkost, da je pesem v Slovenijo pripeljal nihče drug kot slavni duhovnik in skladatelj Jakob Aljaž. Ker je leta 1871 ravno služboval v Tržiču, je ta za Slovenijo rojstni kraj božične himne v slovenskem jeziku.



Žal pa v mestecu pod Karavankami ni ne duha ne sluha o kakršnem koli spominskem znamenju, večina občanov niti ne ve za ta zgodovinski dogodek. A kot vse kaže, bo že drugo leto drugače. Da bi se lahko poklonili Jakobu Aljažu in njegovi potezi pred dobrimi 150 leti, je predlagal nekdanji tržiški župan in poslanec SDS Pavel Rupar. Ta je po božiču, morda tudi zaradi članka in razkritja v Slovenskih novicah, na svojem profilu na facebooku objavil, da je občino in župnijski urad v Tržiču pozval k postavitvi doprsnega kipa Jakobu Aljažu pred cerkvijo Marijinega oznanenja, ker je v njej, ko je bil kaplan, prvič na naših, slovenskih tleh zadonela božična pesem Sveta noč v njegovem prevodu. Hkrati je predlagal, da bi popravili dvorišče pred cerkvijo, ki je v obupnem stanju in zelo nevarno za invalide in druge ljudi, posebno ob pogrebih.



Rupar je prepričan, da mu bo s predlogom uspelo že do naslednjega božiča. Po njegovem mnenju bi se Aljažu morali Slovenke in Slovenci klanjati do tal vsak božič, a se ga skoraj nikoli ne spomnijo ne na občini ne drugje. »Prepričan sem, da nam bo skupaj, brez tržiških navad, to uspelo do naslednjega božiča! drugo ni pomembno!«



Kot je znano, je bil Rupar leta 2013 zaradi zlorabe položaja pravnomočno obsojen na enoletno zaporno kazen, ki jo je že odslužil, v istem letu je tudi izstopil iz SDS. Po prestani kazni in odhodu iz politike je postal samostojni podjetnik in se ukvarja z notranjimi gradbenimi deli (ometi, inštalacije, beljenje, polaganje podov), je pa tudi zelo aktiven na družabnih omrežjih.