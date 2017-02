Ali bodo zdravniki že spet stavkali?

LJUBLJANA – Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides se je včeraj sešel zato, da bi se odločil, kako naprej: ali naj bi po 6. marcu, ko preneha lani dogovorjena zamrznitev stavke zdravnikov, ti s polno paro nadaljevali stavkovne aktivnosti in kako. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je sicer še pred začetkom sestanka glavnega odbora dejal, da resda še vedno upa – saj upanje menda umre zadnje itn. –, da bi se lahko, če bi se jim končno uspelo z vlado zadovoljivo uskladiti, izognili zaostreni stavki, v isti sapi pa je vendarle tudi že priznal, da se mu glede na dozdajšnjo dinamiko pogajanj to, da bi do 6. marca zakopali bojno sekiro, zdi komajda verjetno. Glede na kakšno dinamiko pogajanj? Iz Fidesa in sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um opozarjajo, da je vlada samo za sprejetje le domnevno dopolnjenih izhodišč za nadaljevanje pogajanj potrebovala več kot dva meseca. Pa ne samo to, ko so se minuli torek zadnjič sešli z vladnimi pogajalci, so ogorčeni fidesovci, žal lahko zgolj razočarani ugotovili, da se druga stran očitno spreneveda in jim kot svoj novi predlog izhodišč vnovič ponuja že junija lani predlagana izhodišča, ki pa jih je, kot je znano, Fides zavrnil kot zanj povsem, izrecno nesprejemljiva.

