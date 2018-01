Akcija pri dacarjih: ponujajo kar 30-odstotni popust

Tujcu so zasegli več tisoč evrov vredne prestižne ročne ure. Foto: Furs

MARIBOR – V prostorih finančnega urada v Mariboru bo 23. januarja 2018 ob 10. uri potekala druga javna dražba prestižnih ročnih ur. Prodajajo deset ročnih ur v skupni vrednosti 52.150 evrov (brez carine in DDV).

Na prvi javni dražbi so bile prodane tri ure, zato je na voljo deset preostalih. Nove izklicne cene so v primerjavi s tržnimi cenami istovrstnih ur zelo ugodne. Druga javna dražba ponuja tudi za 30 odstotkov nižje izklicne cene v primerjavi s prvo.

Prestižne ročne ure so zasegli tujcu

Kogar predmeti javne dražbe zanimajo, si jih lahko ogleda na omenjeni lokaciji v času uradnih ur od 11. do 23. 1. 2018.

Natančen seznam vseh ročnih ur s fotografijami, z opisi in s priloženimi ekspertizami, ki potrjujejo njihovo originalnost, brezhibno delovanje in ohranjenost, ter druge informacije o javni dražbi so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS.

