Agencija želela dobro, povzročila pa trpljenje

VIDEM PRI PTUJU – Počitnic ali potovanj se že vnaprej veselimo, zato je počitniška polomija nadvse zoprna reč. Na žalost ne poteka vedno vse gladko. To zelo dobro ve tričlanska družina Fajt z Majskega Vrha v občini Videm pri Ptuju, ki si bo lansko poletje še kako dobro zapomnila. Pa ne zaradi sanjskega oddiha. Haložan Daniel Fajt nikakor ne more oprostiti uslužbenki turistične agencije Majolka iz bližnjega Tržca, ker da je njemu, njegovi ženi Olgi in 16-letni hčerki Mileni, dijakinji srednje turistične šole, povzročila »preveč razočaranja, gorja in trpljenja«.

Daniel je Olgo spoznal pred 20 leti, ko je delal v njeni domovini Rusiji. Po nekaj letih varčevanja ter najetju posojila so se odločili, da bodo julija 12 dni preživeli v Rusiji, in sicer v črnomorskem letovišču Soči.

Najprej Zagreb, na koncu Dunaj

Prve dni januarja 2017 je Daniel na turistični agenciji Majolka želel kupiti letalske vozovnice do Sočija. Uslužbenka Mojca Bezjak jim je obljubila, da bo vse uredila, in tako so vplačali 1200 evrov, saj so bile cene povratnih vozovnic na relaciji Zagreb–Moskva–Soči zelo ugodne.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«