Agencija za okolje izdala opozorilo: grozijo poplave

LJUBLJANA – Reka Vipava se razliva na izpostavljenih mestih ob strugi in še narašča, kažejo podatki oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje (Arso). Do velikih pretokov so danes dopoldne porasli tudi drugi vodotoki na širšem območju jugozahodne Slovenije. V noči na četrtek se bodo vodotoki predvidoma ustalili.

»Ob ponovni okrepitvi padavin v četrtek in petek lahko reke na Vipavskem, Goriškem, Idrijskem, Postojnskem in v slovenski Istri ponovno porastejo preko opozorilnih pretokov in poplavijo v manjšem obsegu,« še dodajajo.