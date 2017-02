Afera Teš 6 gre na sodišče

CELJE, ŠOŠTANJ – Po naših zanesljivih informacijah je predkazenski postopek v zadevi Teš 6, kjer naj bi s spornimi posli prišlo do več kot 284- milijonskega oškodovanja največjega državnega energetskega projekta, končan. S sklepom o preiskavi, osumljeni so v tem tednu od specializiranega državnega tožilstva na dom že prejeli zajetno, kakšnih 150 strani debelo dokumentacijo, se začenja kazenski postopek. Glavna osumljena sta dolgoletni direktor Teša Uroš Rotnik in lobist Peter Kotar. Pop TV je oktobra 2014 ob vložitvi kazenske ovadbe poročal, da naj bi bili osumljeni še ustanovitelj družbe CEE ter vodja projekta blok 6 Bojan Brešar. Poleg njih naj bi bili še ovadeni Jože Lenart, član komisije za izbor dobavitelja, iz družbe CEE Inženiring pa Jože Dermol, Darko Weiss, Miran Leban in Boštjan Kotar.

Sodišče brez besed, tožilstvo se ne more opredeliti

Uradna pojasnila smo že včeraj iskali tudi na celjskem okrožnem sodišču, kjer jim čez dan ni uspelo ničesar spisati, in na specializiranem državnem tožilstvu, kjer pojasnjujejo, da se ne morejo opredeliti: »V zvezi z vašimi vprašanji vas obveščamo, da so vprašanja postavljena preveč na splošno, zaradi česar se ne moremo opredeliti, po katerih zadevah povprašujete. V zvezi z omenjeno fizično zadevo na Specializiranem državnem tožilstvu namreč vodimo več zadev. Vpisnik na tožilstvih vodimo po osumljencih in po kaznivih dejanjih. Na podlagi 2. odstavka 178. člena ZDT-1 sme državno tožilstvo obveščati javnost le o stanju posamezne zadeve, ki jo obravnava, 2. odstavek 14. člena Državnotožilskega reda pa dopušča le navedbo kaznivega dejanja in sporočilo o državnotožilskih ukrepih.«

Počakati je treba na pravnomočnost

Pravni strokovnjaki pojasnjujejo, da so se v tej fazi razlogi za sum premaknili v utemeljene razloge za sum. Preiskovalni sodnik pa bo lahko, ko postane zadeva pravnomočna, izvajal preiskovalna dejanja. Sojenje je naslednja faza.

Nekateri viri sicer opozarjajo, da naj bi tožilstvo iz zaslišanj izpustilo soobtožena tujca, in sicer Francoza in Nemca.