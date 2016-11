Adventna pravljica oživila zapuščeni dvorec

Če so lani prvič gostovali v nekdanjem družinskem dvorcu legendarne družine Vošnak in bili v prednovoletnem času uspešni s projektom Advent na dvoru, si je skoraj ista ekipa pred začetkom letošnjih adventnih praznikov omislila še lepšo, izvirnejšo postavitev umetniško-etnografske razstave z vsebinami, ki povezujejo ohranjene zgodovinske ostanke, prostore ter odlično opremo. Občina Šoštanj, domače Turistično-olepševalno društvo Šoštanj ter ustvarjalni tandem arhitektka Mateja Kumer in eden vodilnih slovenskih floristov aranžerjev Simon Ogrizek so v sobane dvorca umestili številne sklope razstav in dogajanja. Množica več kot tri tisoč obiskovalcev tudi letos ni razočarala, še več: obisk v času od 18. do 27. novembra je presegel pričakovanja. Organizatorji so k sodelovanju pritegnili Pupovo vrtnarstvo, domače umetnostne obrtnike in domačije, turistične delavce prostovoljce, šoštanjske kulturnike, slikarje in kiparje, ki so v desetdnevju opravili imenitno delo. S slovesnim odprtjem Adventne pravljice pod pokroviteljstvom župana Darka Meniha so ponudili proste in vodene oglede, možnost malega nakupovanja, ogled prostorov z originalnim pohištvom v sobanah dvorca ter različne razstave, motivirane z zgodbami zimskega obdobja, adventa in božično-novoletnega časa. Povabili so nekatere uveljavljene umetnike in glasbene goste, nazadnje salonski jazz orkester.



Ob ogledu razstavnih salonov nam je arhitektka Mateja Kumar dejala, »da je predana idejam in željam občinskega vodstva, a ima tudi sama veliko željo, da se dvorec odpre za oglede ter različne prireditve. Tolikšna etnografska in zgodovinska veličina je lahko spet oživljena že kot zahvala nekdanjim šoštanjskim industrialcem Vošnakovim, ki so živeli za kraj in z njim ter morali zapustiti posestvo negotovi usodi vojnih dogodkov. Torej en velik poklon prav njim ter zdajšnjim skrbnikom in lastnikom – državi, ki čaka na možnost, da bi ohranjeno stavbno dediščino odprodala.« Skrito v naravnem ambientu je posestvo dočakalo svobodne čase in desetletja služilo dobrim namenom in zdravljenju ter rehabilitaciji ljudi. »Zdaj se odpira priložnost, da bi objekte ter čudovite vrtove postopoma spet oživili in bi postali zgodovinski spomenik časa in turistična znamenitost. Takšne prireditve, kot je bila lanska predhodnica letošnji Adventni pravljici, letošnja Velikonočna razstava ter še več drugih izjemnih dogodkov, kar silijo k hitenju, da bi ujeli čas in vso to lepoto v naša pričakovanja in postopno uporabo,« je navdušujoče razglabljala že dokaj utrujena od celodnevnih obiskov in vodenja prva vodnica na razstavi Kumrova. Nič manj navdušen in razpoložen je svoje floristične aranžmaje, postavljene v funkcionalne sklope, sobane in zgodbe, predstavljal Simon Ogrizek. »Ko si zamišljam inštalacije, vedno vzamem za izhodišče obstoječe prostore, zgradbe, naravno okolje in ohranjene predmete ter ob njih dodajam naravne materiale, kontraste in tudi modernistične, čim bolj pristne vložke in detajle. Da vse skupaj v celoti predstavlja nove celote in poglede, kot je videti tu, v dvorcu Gutenbuhel.«



Po treh letih, odkar se je iz objekta za rehabilitacijo prizadetih pacientov »sanatorij« Gutenbuchel Ravne pri Šoštanju, enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik (PBV), odselila zdravstvena enota z vsemi pacienti, je ogromen zgodovinski objekt iz okrog 16. stoletja bolj ali manj sameval. K oživitvi si prizadeva Občina Šoštanj, ki čaka na razplet lastninskega nasledstva (prodaje) na prestižni lokaciji. Že zdaj si domača občina prizadeva z delno uporabo za dejavnosti turistično-etnografskega in zgodovinskega pomena na nekdanjem Vošnakovem posestvu izvajati inovativne projekte, kakršni so prav Adventna pravljica pa Velikonočna razstava, likovne in glasbene poslastice ter drugo.