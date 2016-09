Adria sporoča, katerega telefona ne smete uporabljati na letalu

LJUBLJANA – Novice, da Samsungovi telefoni note 7 eksplodirajo, so spravile v slabo voljo mnogo lastnikov teh dragih pametnih telefonov. Pred dvema dnevoma pa so prejeli še eno, tokrat od slovenskega letalskega prevoznika Adrie Airways. »Adria Airways iz varnostnih razlogov potnikom do nadaljnjega prepoveduje uporabo pametnega telefona Samsung Galaxy Note 7 na letalu ter shranjevanje telefona v oddani prtljagi ali v ročni prtljagi, ki se odda pred vhodom na letalo,« so pred dnevi zapisali v obvestilu potnikom.

Prepoved na letalu

Telefon mora biti po njihovem navodilu med letom popolnoma izključen. »Prepovedano je polnjenje telefona med letom, kar vključuje tudi prenosne polnilnice. Potniki telefona ne smejo shranjevati v oddani ročni prtljagi ali ročni prtljagi, ki se odda pred vhodom na letalo.«

Ukrep je letalski prevoznik sprejel po priporočilu Evropske agencije za varnost v letalstvu, omejitve pa se nanašajo samo na omenjeni model. Prepoved ne velja za druge modele proizvajalca Samsung ali telefone drugih proizvajalcev.

»Prepričajte se o modelu telefona, ki ga uporabljate. Če uporabljate model Galaxy Note 7, pred odhodom na letalo preverite, ali imate telefon pri sebi in ne v oddani prtljagi ter poskrbite, da bo telefon popolnoma izključen,« so še zapisali.