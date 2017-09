Adria Ankaran lani z več kot 300 tisočaki čistega dobička

ANKARAN – Adria Ankaran je lani ustvarila 5,1 milijona evrov prihodkov in dobrih 327.000 evrov čistega dobička. Ob povečanju nočitev in prihodkov v prvih osmih mesecih letos pa si vodstvo družbe v letošnjem letu obeta okoli 5,5 milijona evrov prihodkov in 350.000 evrov dobička. Te številke bodo omogočile tudi nove investicije.

Družbo, ki je v letu 2010 pridelala že prek milijon evrov izgube, so v zadnjih letih uspešno sanirali in v tem času povečali prihodke za 50 odstotkov. »To je verjetno največja rast obalnih hotelov v tem obdobju,« je na današnji novinarski konferenci izpostavil direktor družbe Rajko Rešek. Podjetje je tako po Reškovi oceni »zdravo, učinkovito, solventno in sproti plačuje račune ter obveznosti do svojih dobaviteljev«.

Rešek je izpostavil še bruto dodano vrednost na zaposlenega, ki je s skoraj 36.000 evri bistveno nad povprečjem panoge, marža EBITDA pa je z 18 odstotki prav tako nad slovenskim povprečjem. Ne nazadnje je družba dvignila povprečno število zaposlenih iz okoli 50 na okoli 80, pri čemer približno tretjino predstavljajo domačini, tj. občani Ankarana.

V prvih osmih mesecih letos so povečali skupne prihodke za 15 odstotkov, na 4,5 milijona evrov, do konca leta pa ocenjujejo, da bodo prihodki znašali 5,5 milijona evrov.

V istem obdobju so samo med hotelskimi gosti zabeležili sedemodstotno rast nočitev in 12-odstotno rast prihodkov iz hotelske dejavnosti v primerjavi z lani. V strukturi gostov so dosegli povečanje deleža tujih gostov, ki so v obdobju od januarja do avgusta predstavljali 59 odstotkov vseh, med njimi pa so prevladovali Avstrijci, Nemci in Italijani, je navedla Maruška Kokalj iz prodajne službe.

Dobri poslovni izidi omogočajo tudi razvojne načrte

Kot je pojasnil prokurist Goran Križnar, so letos prenovili dve hotelski dvorani, tako da sta pritličje in terasa v celoti obnovljena, tako kot približno tretjina sob v hotelskem delu. V načrtu pa imajo med drugim obnovitev vikendov, ki naj bi se je lotili v letu 2018. Prav tako bodo sredstva namenili za gostinski lokal Taverna.

Križnar je dodal, da so s svojim poslovanjem tudi prepričali lastnika, tj. državo, da ne razmišlja o prodaji. »Vemo pa, kaj lahko prinese menjava lastništva v razvojnem in zaposlovalnem smislu,« je dodal.