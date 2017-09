Adijo, predsedniški stolček: ne bo zbral dovolj podpisov

LJUBLJANA – Slovenski veleposlanik v Skopju Milan Jazbec je bil med prvimi, ki so napovedali kandidaturo za predsednika države, a se mu ta želja ne bo uresničila.

»Dr. Milan Jazbec ne bo vložil kandidature za volitve za predsednika Republike Slovenije, saj v predvidenem roku ne bo zbral zadostnega števila podpisov podpore,« so sporočili iz njegovega volilnega štaba.

Ko je aprila napovedal kandidaturo, je menil, da bo na funkciji predsednika države okrepil njeno prvotno, državniško vlogo. K zbiranju podpisov je pristopil resno in odgovorno, a mu ni uspelo.

»Navkljub dejstvu, da ni bilo zbranih dovolj podpisov podpore za uradno vložitev kandidature, pa je dr. Jazbec brez dvoma prispeval k spoznanju in široki javni razpravi, da je treba institut predsednika države spoštovati, ga razumeti resno, delovati premišljeno in odgovorno in v dobro vseh državljank in državljanov Slovenije. To so ne nazadnje v veliki meri potrdili tudi druge kandidatke in kandidati ob najavah svojih kandidatur,« so še sporočili.

V zadnji anketi Dela ob koncu avgusta bi Jazbec sicer na volitvah dobil 3,2 odstotka glasov. Vodil bi aktualni predsednik Borut Pahor, sledita mu Marjan Šarec in Ljudmila Novak.