840 let bitke pri Savudriji,  ko je vodnjak rešil kralja

PIRAN – O bitki, ki je potekala pred 840 leti, ni veliko znanega, nanjo pa so te dni spomnil piranski filatelisti.



S skupaj 105 galejami so se tedaj spopadli Benečani in rimsko-nemški cesar Friderik III. Habsburški; bil je premagan in po bitki je sledil izjemen razvoj in vzpon Beneške republike. Spopad je zato v njeni zgodovini dobil posebno mesto. Po njej so imeli Benečani prevlado ne samo na Jadranu, temveč na vsem vzhodnem Sredozemlju. Trajala je do leta 1797, ko so Napoleonove čete brez boja zasedle Benetke, saj je veliki svet izglasoval konec Beneške republike, s čimer se je po 1100 letih končala najdlje trajajoča republika v zgodovini.



Čeprav nekateri menijo, da je bitka le izmišljotina, o njej obstaja nekaj legend, in po eni od njih naj bi Savudrija celo dobila ime. O njej morda pričajo tudi arheološka raziskovanja morskega dna okrog Savudrije: severno od Stancie Grande, ki je na samem rtu in gleda proti Piranu, so našli ostanke nekaj s peskom in muljem zasutih ostankov galej, ki še vedno čakajo, da bi o bitki morda lahko izvedeli še kaj več.



Salvo re, kralj je rešen



Zgodovinski viri pravijo, da je velika pomorska bitka povezana z letom 1147, ko je bil Friderik I. Rdečebradec, bolj znan tudi kot Barbarossa, okronan za cesarja Svetega rimskega cesarstva in nemškega kralja. Prizadeval si je vzpostaviti tudi svoje varuštvo nad Cerkvijo, vendar mu to ni uspelo, nasprotovala je večina kardinalov, ki si je želela še naprej od nemškega cesarja neodvisno Cerkev. Zato so leta 1159 za papeža izvolili Aleksandra III. Cesar je v sporu s papežem imenoval kar štiri druge papeže, zato se je papež Alexander III. skrival v njemu naklonjenih mestih.



Leta 1177 se je zatekel v Benetke. Ko je to izvedel cesar, ki se je takrat zadrževal na Siciliji, je tam in v Apuliji zbral 75 galej. Radi sta jih prispevali tudi mesti Genova in Pisa, saj sta bili tekmici Benečanov. Floti naj bi poveljeval njegov sin Oton, bodoči prestolonaslednik cesar Oton IV. Ko je beneški dož Sebastian Ziani izvedel, da se približujejo Benetkam, je zbral 30 galej in odplul proti Piranu. Tam jih je skril v zalivu pri rtu Savudrije in jih čakal iz zasede. Galeje so prispevala še istrska mesta in tako gotovo tudi Piran. Cesarske galeje so brezskrbno plule vzdolž istrske obale, ko jih je mnogo šibkejši nasprotnik presenetil. V krvavem boju mož na moža, ki naj bi trajal šest ur, so Benečani potopili štiri in zajeli kar 48 galej, preostale pa so pobegnile.



Legenda pravi, da je pobegnil tudi poveljnik Barbarossove flote, njegov sin Oton. Po srečnem naključju naj bi ušel napadalcem in se v Savudriji zatekel na kopno, se skril v vodnjak ter se tako rešil. Po tem dogodku naj bi Savudrija oziroma po italijansko Salvore dobila današnje ime, kraj so namreč začeli imenovati Salvo re, kar v prevodu pomeni rešen kralj.



Sodelovali tudi Pirančani



Zgodovina o pomorski bitki pri Savudriji ne ve veliko. Piran je bil dolgo največje istrsko mesto in se je najdlje upiral Benečanom, njihovo oblast je sprejel leta 1283. Postal jim je celo najbolj zvest in piranski vojaki so bili takrat zelo cenjeni, saj so se v nenehnih spopadih s sosednjimi mesti za to prizadevno urili. V spopadu naj bi jih po nekaterih podatkih sodelovalo najmanj 30.



Barbarossa je moral po bitki priznati nadvlado papeža Aleksandra III., se ponižati in v Benetkah z njim skleniti mirovni sporazum. Kot nagrado za vso ponujeno pomoč je papež beneškemu dožu podaril zlat prstan, s katerim so Benetke dobile potrditev samostojnosti Serenissime in njene dominantne vloge na morju. Od takrat Benečani vsako leto na procesiji z barkami in slavji praznujejo poroko Benetk z morjem (Sposalizio di Venezia con il Mare). Praznik, s katerim so se poklonili tudi umrlim med morskimi bitkami, danes ni več tako veličasten, kot je bil nekoč, so ga pa po nekaterih virih slavili tudi v Piranu na binkošti oziroma praznik svetega Duha, ki je 50. dan po veliki noči.



Bitko so upodobili na več freskah in slikah. Sloviti slikar Domenico Tintoretto jo je leta 1578 upodobil na platnu, ki krasi doževo palačo v Benetkah. Velika freska o njej je bila v dvorani velikega sveta doževe palače, a je leta 1577 žal zgorela. Se je pa ohranila freska Spinella Aretina iz leta 1407, ki je v javni palači v Sieni. Po podatkih našega pomorskega muzeja je bila ena večja slika Domenica Tintoretta z naslovom Bitka pri Savudriji tudi v Piranu, a je bila leta 1801 poslana na Dunaj, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Zagotovo bi šla 840-letnica savudrijske bitke mimo nas, če ne bi nanjo spomnilo piransko Filatelistično numizmatično društvo Hippokampos s prizadevnim Mitjo Jančarjem na čelu. Izdali so osebno znamko z motivom slike Giovannija Battista Tiepola Neptun podari bogastva morja Benetkam s priložnostnim poštnim žigom in ovitkom. Podobno so nedavno ob 70-letnici pomorske šole s pomočjo pomorske uprave izpeljali prenos pošte po morju. Opozorili so tudi na pionirja letalstva, Tržačana Ivana Vidmarja, ki je leta 1911 prvi preletel Jadransko morje med Gradežem in Trstom ter pozneje postavil še vrsto drugih letalskih rekordov.