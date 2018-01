55-krat obkrožil Zemljo, zdaj zasluženo v muzej

GORNJA RADGONA – Redki so objekti na območju Gornje Radgone, zgrajeni v drugi polovici prejšnjega stoletja, za katere prevoznik Franc Veberič ni pripeljal vsaj dela gradbenega materiala. Največkrat je na gradbišče pripeljal gramoz, opeko in les za ostrešje. Franc ni poznal ure: če ga je kdo poklical, je opravil prevoz ob še tako nemogočem času in tako razveselil naročnika. Vse to je zmogel z dobro voljo in seveda z zvestim tovornjakom znamke Man, ki ga je pred dobrega pol stoletja, davnega leta 1967, kupil v Nemčiji, kjer je bil zaposlen in je z veliko dela in odrekanja privarčeval potrebna sredstva. Kupil je rabljenega mana, starega štiri leta s 450.000 prevoženimi kilometri. Do odhoda v pokoj je z njim prevozil 2,600.000 kilometrov ter za to prejel posebno priznanja tovarne Man. Kot da bi z njim 55-krat obkrožil Zemljo, se pošali Franc.

Čeprav že nekaj let stoji v garaži, je njegov lepo ohranjeni kamion še vedno vozen. To je dokazal tudi na ponovoletni dan, ko je v Cenkovo, kjer zdaj živi, povabil prijatelje in znance, da so skupaj proslavili 50-letnico njegovega lastništva tovornjaka, odhod v muzej tovarne Man v Nemčijo ter njegov 77. rojstni dan.

Pri Veberičevih, kjer imajo kmečki turizem, je bilo ob tej priložnosti zares veselo, domačija je pokala po šivih. Frančkovo slavje so počastili tudi člani KD Križevski rogisti pod vodstvom Bogomirja Herica; ob okrašenem tovornjaku so s Francem, ki je tudi njihov član, zaigrali nekaj skladb. Prišli so prijatelji iz Maribora, Ilirske Bistrice, lovski tovariš Slavko Lončarič iz Lovske družine Negova, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in še mnogi.

Franc Veberič je lovec in član LD Negova že 49 let, opravljal je številne funkcije, zdaj je lovski čuvaj. Sedemnajstega decembra 2017 je uplenil že 120. lisico. Od leta 1956 je tudi aktivni gasilec v PGD Spodnji Ivanjci, od 2006. je gasilski veteran. »Pri 77 letih sem ponosen na gasilski oldtajmerski stan,« je na vabilo na slavje zapisal Franc, ki je tudi odličen vinogradnik in kletar. S sopotnico Silvo Kozar vodita Vinogradništvo Veberič-Kozar. »Več hribčkov sem kupil, sem 11.000 trt posadil, pa zidanice postavil in kleti zgradil. V klet lovce, gasilce pa druge vinske brate povabim, da z njimi vince bi pil. Staro vino, mlade žene, to še 77-letne dede gane,« je še pisalo na vabilu.



V Sloveniji ljudje praznujemo abrahama, ko dopolnimo 50 let, Franc Veberič pa je s polletno zamudo praznoval obletnico dneva, ko je kupil svoj tovornjak, to je bilo 7. 7. 1967. Zdaj, po jubileju, čeprav ga je kupil že rabljenega in je tako star 55 let, se Veberič od svojega ljubljenčka, ki mu je pomagal zgraditi tudi tri lepe hiše, poslavlja. Vrnil ga bo v Nemčijo, na Bavarsko, kjer je bil proizveden in kupljen, in sicer v Manov muzej tovornjakov in avtobusov v Augsburgu.

Po eni strani mu je žal, da se bosta razšla, po drugi pa je vesel, da si ga bodo v muzeju lahko ogledali ljubitelji starodobnikov z vsega sveta. »Hudo mi je, ker sva skupaj več kot pol stoletja, a je odločitev dokončna, saj smo se z vodstvom muzeja in tovarne dogovorili, da ga pripeljem. Seveda sem najprej moral posredovati vse papirje, da so se prepričali o avtentičnosti mojega mana. Zdaj se še pogovarjam z znanci, ki imajo prevozništvo, da bomo moj tovornjak spravili na priklopnik in ga odpeljali v Nemčijo, čeprav bi kljub starosti tudi sam lahko peljal na Bavarsko,« nam je zaupal Veberič.