5000 evrov: Slovencem v stiski bomo plačali položnice!

Ne samo brezposelni, bolni in ostareli, s pomanjkanjem se v Sloveniji srečujejo tudi mladi in aktivni zdravi ljudje, ki se v potu svojega obraza trudijo iz meseca v mesec, pa zaposleni na minimalcih, honorarci, mlade družine, matere samohranilke ... Vsak dan v Slovenskih novicah poročamo o mnogo težkih usodah navadnih ljudi in smo pretreseni nad njimi. Žal smo velikokrat priča neznosno slabim razmeram, v katerih živijo posamezniki, in obupu, v katerega so se vdali tisti, na katere so vsi pozabili.

Slovenske novice na strani malega človeka

Pri Slovenskih novicah nismo pozabili na vas. Akcijo začenjamo ravno v dneh, ko se mnogi med vami verjetno hudujete nad višino zneska za ogrevanje. V dneh, ko se vlada in statistika radi hvalita, kako dobro da nam že gre po dolgih letih okrevanja, a večina državljanov tega vsekakor še ni opazila in se počuti ujeta v primežu plačilne nesposobnosti. Še vedno se marsikomu zgodi, da poskuša sproti plačevati položnice, pa se vsak mesec pojavi kakšen nenačrtovan strošek in tega ne zmore. Potem se mu še naslednji mesec pokvari vozilo ali pa pride poračun za elektriko in papirnati kupček se nikakor ne zmanjšuje, ampak samo še raste. Denarnica pa je prazna, prav tako bančni račun.

Iščemo tiste, ki res potrebujejo pomoč

In prav tu bi radi poskušali pomagati. Napišite nam pismo, opišite svojo stisko in povejte, pri katerih položnicah vam lahko pomagamo, pri tem naj njihova skupna vrednost ne preseže 150 evrov. Verjetno razumete, da bi radi pomagali tistim, ki pomoč res potrebujejo, in ne tistim, ki žal tudi drugod izkoriščajo luknje v našem sistemu in se okoriščajo na račun šibkejših. Da bi se zavarovali pred takšnimi, nam v pismu priložite podpisano soglasje, s katerim Slovenskim novicam dovoljujete, da preverimo stanje na pristojnem CSD.

V malho smo dali pet jurjev

Ko bomo v uredništvu Slovenskih novic dobili vašo pošto, se bomo odločili, kdo najbolj potrebuje denarno pomoč, in izbrane posameznike tudi obiskali. Dobrodelna akcija bo trajala, dokler ne bomo porabili zadnjega od 5000 evrov, zato pohitite!