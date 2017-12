50 zbezljanih konj ogroža Kraševce

Sabla živi za svoje konje, no, pravzaprav so to živali, ki jih je prepisal na druge. FOTO: Marko Feist

KOMEN – Težave nekaterih kraških kmetov zaradi črede konj, ki se prosto pasejo, delajo škodo in ogrožajo promet, se kopičijo že desetletje. Začelo se je, ko so se na pašnikih ob glavni cesti med Komnom in Branikom pasli konji, »ki so bili v lasti dobro situiranih Kranjčanov«, nam je pripovedoval Jožef Furlan, upokojeni domačin iz Malega Dola. »Veste, v naši vasi je 25 hiš in komaj 40 ljudi,« je nadaljeval, »zato sem tistim ljudem tudi sam pomagal, ne nazadnje so skrbeli, da se pokrajina ni še naprej zaraščala.« Toda kaj ko se je v gostujoče pastirje začel naseljevati newageevski slog in so začeli postavljati, denimo, indijanske šotore in križe. Tedaj so padli v nemilost krajanov in morali zapustiti kraško okolje.

Sočasno, bilo je leta 2010, je v obratni smeri iz Ljubljane s svojimi 18 konji, kot nam je povedal, pribežal legenda slovenskega alpinizma in jamarstva Janez Sabolek - Sabla. Pribežal tudi zato, ker mu je veterinarska inšpekcija, domnevno zaradi zanemarjenja konj, pretila že v Ljubljani. Za to, kdo natančno ga je takrat povabil na Kras, Jožef Furlan ne more dati roke v ogenj, znano je le to, da si je prilastil tudi konje, ki so ostali za izgnanimi ezoteriki.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«