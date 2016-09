49. MOS za prave nasvete, dobre nakupe in nove posle

49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od 13. do 18. septembra, prinaša številne novosti. V razstavnem programu bo v ospredju celovita ponudba vsega za gradnjo in obnovo doma, vključno z notranjo opremo oz. pohištvom, ki so mu v Celjskem sejmu namenili posebno sejemsko dvorano E. Večja bo tudi ponudba kulinarike, ki so jo preselili v večjo, prenovljeno sejemsko dvorano C, ter ponudba opreme za kamping in karavaning oziroma ponudbeza aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

Bogat razstavni program več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav, ki napovedujejo različne sejemske popuste in ugodnosti, bo sooblikoval tudi spremljajoči program. Še posebej bodo na svoj račun prišli vsi, ki gradijo ali obnavljajo svoj dom, hišo, stanovanje ali poslovni objekt, saj bodo lahko izkoristili tudi brezplačne nasvete neodvisnih strokovnjakov. Večjo ponudbo opreme za kamping, karavaning in aktivnosti na prostem pa bo dopolnjeval MOS Outdoor Park z doživetji za vse generacije.

Obiskovalci 49. MOS-a bodo prvi sejemski dan (torek, 13. 9.) za vstopnico spet odšteli le simbolična dva evra. Druge sejemske dni pa lahko cenejše vstopnice izkoristijo vsak dan po 16. uri. Vstopnice se pocenijo za vse ciljne skupine, parkirišče pa bo vsak dan po 16. uri brezplačno. V Celjskem sejmu obiskovalce vabijo, da si za lažje načrtovanje sejemskega obiska dnevni program dogajanja ogledajo na www.ce-sejem.si.