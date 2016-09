40 kg kruha  za snop slame

Krakarjev Oti Nemanič z Gornje Lokvice nad Metliko je eden zadnjih velikih mojstrov slamokrovcev v Sloveniji, ki vam staro kaščo, vikend, kozolček ali kar hišo po šolsko prekrijejo s slamo, ki bo zagotovo držala 20 let. Skratka, nič manj kot sodobna opeka, s katero so lahko kar težave, če je ne spečejo kakovostno.



Po dolgem pogovoru, Oti je namreč zares zanimiv možak z izginjajočim znanjem, sem presenečeno zinil, ko je omenil, da pet snopov kakovostne ržene slame, s katerimi prekrije en kvadratni meter strehe, stane 30 evrov. Da je slama na strehi dražja od cigla, je nekako logično, saj ni povpraševanja in masovne proizvodnje... Toda vzelo nam je dih, ko smo primerjali, koliko kmet zasluži pri prodaji zrnja in koliko bi dobil za rženo slamo.



Povprečen pridelek rži na hektar se vrti okoli štirih ton. Odkupna cena kilograma rženega zrnja je morda 12 centov za kilogram, kar pomeni, da bi kmet za hektar rži dobil celih 480 evrov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«