ŽALEC – V avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu so na ogled postavili zanimivo razstavo z naslovom 365 dni, 365 nasmehov. Ideja se je porodila konec leta 2016 z željo, da bi med ljudi širili pozitivno energijo in dobro počutje, ki se na zunaj izražata z nasmehom.

Avtorica idejnega projekta razstave Lina Paulič Zupanc je na družabnih omrežij instagram in facebook vabila k sodelovanju uporabnike teh in prejela več kot 365 fotografij – portretov nasmejanih ljudi različnih starosti. Na razstavi jih je pritrdila na trakove sončno rumenih helijevih balonov in z njimi napolnila avlo. Pozitivna spodbuda dobre volje je povezala obraze na fotografijah in obiskovalce razstave na odprtju ter se širila naprej med vse obiskovalce kulturnega doma še več dni. Nasmehi rišejo nove nasmehe, kar je tisto, kar osrečuje in bogati naše življenje.

Lina Paulič Zupanc je povedala, da je projekt nastal z namenom spodbujanja pozitivne energije. »Potekal je v okviru družabnih omrežij facebook in instagram, kjer smo ljudi pozivali k pošiljanju fotografij. Pošiljali so nam jih po e-pošti in na družabnih omrežjih. Odziv je bil zelo pozitiven, posebno ko so ljudje spoznali, da je popolnoma prostovoljen in neprofiten. Zgolj iz srca do srca,« je med drugim povedala avtorica in dodala, da so fotografije nasmehov zbirali skozi vse minulo leto in prav vsak dan objavili po enega na facebooku in instagramu. Nasmehi so prišli iz vse Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine.