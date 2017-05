35-letnica folklorne skupine COF

Klub optimističnih folkloristov ali na kratko COF bo letos praznoval 35-letnico obstoja. Gre za prvo veteransko folklorno skupino, ki združuje bivše člane uglednih ljubljanskih folklornih skupin, kot so France Marolt, Tine Rožanc in Emona. Praviloma so imeli plesalci po aktivnem udejstvovanju nekajletni premor, ki so ga posvetili družinskemu življenju, nato pa jih je znova združila želja po plesu, petju, druženju, tudi nastopanju. »Veteransko folklorno skupino COF sestavljamo člani srednjih in zrelih let, ki s plesom vzdržujemo in dopolnjujemo znanje iz mladosti, hkrati pa vzdržujemo kondicijo, vitalnost in ohranjamo mladostni slog,« nam je zaupal predsednik kluba COF Emil Novak. »To ponazarja tudi ime COF – Klub optimističnih folkloristov. Skupino sestavlja 34 plesalk in plesalcev in štirje godbeniki, v povprečju stari 61 let (od 39 do 77). Strokovni vodja in plesni korepetitor je zadnje leto gospod Gorazd Mušič, ki se je izdelal v AFS France Marolt, »V dvajsetih letih smo temeljito prenovili program in za novopostavljene koreografije obnovili ali na novo izdelali komplete kostumov.«



Ni skrivnost, da je slovenska folklora glede na geografsko velikost razgibana in zelo bogata. »Naši plesi so v primerjavi z južnejšimi območji vsekakor bolj umirjeni, v primerjavi s severnejšimi pa so tudi naši malce hitrejši, pri čemer je treba poudariti tudi našo raznovrstnejšo oblačilno dediščino. Če nekateri tuji folkloristi preplešejo vse svoje plese v isti noši, imamo mi obvezno za vsak ples drugo,« pojasnjuje gospod Novak. Število folklornih skupin v Sloveniji se iz leta v leto spreminja, jih je pa zagotovo več kot 500, od tega 300 odraslih. »Scena je zelo razvita, saj v Sloveniji deluje več sto folklornih skupin. Dobro organizirano je tudi izobraževanje v sklopu Javnega sklada RS za kulturo. Kakovostne folklorne ponudbe je v Sloveniji še ravno dovolj. Menim pa, da je zaradi slabe narodne zavesti v državi na eni strani manj povpraševanja po folklornih nastopih in na drugi tudi manj zainteresiranih za vstop v folklorno skupino.«



Osrednja prireditev ob okroglem jubileju bo v soboto, 6. maja, ob 19. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Predstavili nam bodo pet spletov plesov iz različnih koncev Slovenije (ob trnovskih in goričkih plesih tudi tri nove splete, dva iz Koroške in enega iz Prlekije). »Na leto imamo do dvajset nastopov, kar je za veteransko skupino veliko. Poleg udeleževanja doma so velik izziv turneje v tujino. V minulih letih smo se udeležili mednarodnih folklornih festivalov po vsej Evropi, v Turčiji, Mehiki, na Tahitiju in Bora Bori.« Nastop, imenovan Od svetka do svetka, bo postregel s številnimi gosti iz drugih folklornih skupin ter pevci iz zasedbe Kerlci.

Načrti



»Naša osnovna naloga je zagotovo pomladitev skupine, saj se je prvotno članstvo že močno postaralo, mlajših pa je še premalo. S tem problemom se danes spopada večina veteranskih folklornih skupin. Tudi denarja za obnovo ali izdelavo novih kostumov je vse manj. S temi težavami se še uspešno borimo in obvladujemo ohranjanje kulturne dediščine. Smo optimisti in upamo, da se nam po tem članku kdo pridruži. Z veseljem bomo sprejeli vse, ki imate vsaj malce plesnega predznanja ter imate veselje do plesa in petja,« pravi predsednik Kluba optimističnih folkloristov Emil Novak.