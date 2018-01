3000 otrokom bo Perutnina Ptuj pomagala omogočiti smučanje

Gre za vseslovensko akcijo smučarskega ozaveščanja šolskih otrok, ki bo potekala od 21. do 26 januarja 2018 v smučarskih centrih Krvavec, Rogla, Mariborsko Pohorje, Vogel, Cerkno in Kranjska Gora. Namen je na šest slovenskih smučišč brezplačno privabiti in smučarsko ozavestiti 3000 četrtošolcev in petošolcev iz vse Slovenije. Zlati pokrovitelj projekta je Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli. Ljubezen do športa, optimizem in veselje do življenja so vrednote, ki jih pooseblja blagovna znamka POLI s svojo prepoznavno osebnostjo. Poli je izvirna, mladostna, duhovita, zdrava – POLI je posebna in takšna je že več kot 40 let. Smučarski izlet bo času akcije Perutnina Ptuj organizirala tudi za otroke zaposlenih in na vseh šest smučiščih priredila zabaven spremljevalni program in promocijo priljubljenih Poli Dog-ov.

Projekt je kot družbeno koristen prepoznal tudi predsednik RS Borut Pahor in ga podprl kot častni pokrovitelj. Ambasador projekta je nekdanji vrhunski alpski smučar Jure Košir, ki otroke na snegu vzpodbuja in pomaga pri učenju. Projekt podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter številni drugi pokrovitelji.