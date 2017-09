15-letnica v UKC s hudo bakterijo

LJUBLJANA – V UKC Ljubljana so v nedeljo sprejeli 15-letno deklico, za katero so posumili, da ima tifus. V sredo so sum potrdili, poroča Delo. Deklica naj bi se okužila na Mavričnem taboru v Italiji. O tem so obvestili NIJZ, ki pa poziva o nevarnosti okužb v nasprotju z nekaterimi drugimi državami, kjer so zabeležili tifus, ni izdal. Deklica naj bi se s tifusom okužila na Mavričnem taboru (Rainbow gathering), ki je bil med 23. julijem in 21. avgustom v Tramontiju di Sopra na severu Italije. Udeležilo se ga je okoli 3000 ljudi z vsega sveta.

Že okreva

Predstojnica infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je za Delo dejala, da so letos obravnavali že nekaj primerov tifusa, vsi so se razširili iz tujine. »Tudi tokrat se je bakterija, kot kaže, k nam prenesla iz Indije prek Italije,« je dejala.

Deklica je zdaj že okrevala, je povedala zdravnica. Na okužbo s tifusom so na infekcijski kliniki posumili v ponedeljek, ko so jo začeli zdraviti, dokončno pa so bolezen potrdili v sredo. Obakrat – tako o sumu kot o potrditvi bolezni – so obvestili NIJZ, ki je dolžan obvestiti javnost, če se mu to zdi nujno.

Deklica ni prvi primer tifusa, za katerim so zboleli udeleženci Mavričnega tabora v severni Italiji. Evropski center za preventivo in nadzor je 15. septembra objavil sporočilo, v katerem piše, da so trije udeleženci tabora že zboleli za tifusom, in sicer dva v Franciji 10. septembra in eden v Nemčiji 12. septembra. Istega dne je novico objavil hrvaški zavod za javno zdravje in sporočil, da je za trebušnim tifusom zbolel udeleženec tabora. Vse morebitne udeležence tabora so pozvali, naj se oglasijo pri svojem zdravniku ali na zavodu za javno zdravje.

Zdravljenje z antibiotiki

Slovenski NIJZ pa v nasprotju z evropskimi in hrvaškimi odzivi še ni izdal nobenega javnega poziva. Kot so navedli za Delo, je tifus v Sloveniji redka nalezljiva bolezen, da so »zadnjo prijavo dobili septembra letos in je edina prijava v tem letu«. Pred tem so zadnji primer tifusa obravnavali leta 2013 in se je razširil iz Indije.

Osebo, ki je zbolela za tifusom, zdravijo z antibiotiki. Poiščejo tesne kontakte obolelega, po navadi so to družinski člani. Poučijo jih o bolezni, načinu prenosa oziroma preprečevanju okužbe. Izvedejo laboratorijsko kontrolo vzorcev blata na povzročitelja tifusa pri ožjih, tesnih kontaktih bolnika, so navedli pri NIJZ.

Po pisanju Dela za tifusom po svetu vsako leto zboli okoli 21 milijonov ljudi, okoli 222.000 jih umre. Bolezen se kaže z naraščajočo vročino, glavobolom, utrujenostjo, najprej z zaprtjem, nato drisko, napihnjenostjo, s povečano vranico, psihično prizadetostjo. Simptomi so lahko blagi ali zelo hudi. Bolezen povzroča bakterija Salmonella typhi, s katero se človek okuži prek (nepitne) vode, hrane, tudi prek živali.