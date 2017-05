13. fotografski natečaj kLAK

Končala se je 13. izvedba vsakoletnega amaterskega fotografskega natečaja kLAK, ki ga organizira laški akademski klub. Namen natečaja je spodbuditi veselje do fotografiranja pri tistih, ki se s fotografijo ukvarjajo ljubiteljsko, in jih spodbuditi k bolj poglobljenemu pristopu k fotografiji. »Večina prijavljenih avtorjev možnosti razstavljanja pred sodelovanjem na našem natečaju še ni imela. Priložnost ponujamo prav vsem generacijam, še posebno pa si želimo, da bi sodelovali mladi, predvsem iz Upravne enote Laško,« nam je povedala predsednica Laškega akademskega kluba Petra Dermota.



Natečaj je vedno posvečen določeni temi, letos je bila Za zidovi. Teme so vsakič izbrane naključno, organizator projekta izbere nekaj tem, potem pa skupaj s strokovno žirijo izberejo najbolj primerno. »Letošnja tema je bila precej obširna in zahtevna, saj so morali sodelujoči na 13. fotografskem natečaju kLAK raziskovati svet za zidovi, kaj se tam dogaja in kaj vse je skrito našim očem. Kljub nevsakdanji temi smo bili zelo zadovoljni s prejetimi fotografijami, teh je bilo kar 256, avtorjev pa 109.« Pri ocenjevanju je organizatorju pomagala strokovna žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Nika Damjanovič (diplomirala iz umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography, www.rd2.si) in Matjaž Očko (M20, House of M20). »Letos smo še posebno navdušeni nad zmagovalko, ki prihaja kar iz Brazilije, s sodelovanjem na našem natečaju je prebila led, saj je prvič poslala svoje fotografije na natečaj. Kot je rekla, smo ji dali ogromno spodbudo, da bo ustvarjala še naprej.« Komisija je fotografije izbirala in ocenjevala glede na njihovo tehnično dovršenost, estetsko učinkovitost, idejno inovativnost in tematsko ustreznost. Za nagrade so se potegovale v dveh kategorijah: v kategoriji opusov in v kategoriji posameznih fotografij. Tretje mesto v kategoriji opusov si je prislužila Mojca Cvirn, drugo mesto je zasedla Tatjana Pregl Kobe, letošnja zmagovalka pa je Kristina Bursać. V kategoriji posameznih fotografij je tretje mesto osvojila Eva Šuštar, drugo mesto Uroš Florjančič za delo Bogatašev, zmaga pa je tokrat pripadla Ani Luizi Sampiao.



»Kulturnih projektov je v Sloveniji še vedno premalo, čeprav se zavedamo, da se vsako leto širijo in tako spodbujajo vse nas, da izrazimo svojo ustvarjalnost, in to na kakršen koli način – bodisi s fotografijo, umetnostjo, nastopi, koncerti. Če sklepamo po našem natečaju, je fotografija zelo razvita in razširjena, saj avtorji prihajajo iz celotne Slovenije,« je sklenila Dermotova in dodala, da se bodo v Laškem akademskem klubu še naprej trudili, da bodo ohranjali tradicijo kluba, ki sega v 60. leta prejšnjega stoletje. »Poleg kulturnih projektov izvajamo različne športne, socialne, zdravstvene in tudi zabavne dogodke, ki so ustvarjeni za laške študente in dijake.«



Razstava fotografij udeležencev festivala bo v prostorih Muzeja Laško na ogled do nedelje, 8. maja.