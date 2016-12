12. Slovenski bienale ilustracije

Letos je žirija v sestavi Damir Globočnik (predsednik), Barbara Sterle Vurnik, Alenka Vidrgar, Lucijan Bratuš in Nina Pirnat Spahić pregledala 137 prijavljenih ilustratorskih projektov. Na razstavo, ki se je v sredo odprla v Galeriji Cankarjevega doma, se je uvrstilo 67 avtorjev, kar je največ doslej. Poseben poudarek je na delih nagrajenca za življenjsko delo Marjana Mančka, ki se predstavlja z izborom ilustracij za otroke in odrasle. Zunaj konkurence se na razstavi, ki bo trajala do 19. marca, predstavljajo še povabljeni Danijel Demšar, Ančka Gošnik Godec, Silvan Omerzu, Lila Prap, Alenka Sottler in Huiqin Wang. Bienale ilustracije nastaja v sodelovanju Cankarjevega doma in ilustratorske sekcije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. »Bienale ponuja lep vpogled v produkcijo slovenskih ustvarjalcev na področju umetniške pa tudi poljudnoznanstvene ilustracije zadnjih dveh let,« nam je zaupal Manček, ki velja za mojstra duhovitih ilustracij in spada med naše najustvarjalnejše in najbolj cenjene ilustratorje. »Tradicija slovenske ilustracije je bogata. Da je kakovostna, raznovrstna in zanimiva, menijo tudi tuji založniki. V zadnjem času se dopolnjuje s presenetljivo svežimi deli na likovni akademiji izšolanih mladih ilustratork in ilustratorjev. To velja predvsem za ilustracijo, namenjeno otrokom in mladim bralcem. Ob sodobni digitalni tehniki so zanimivi izvirni pristopi ročne izdelave. Že dolgo pa pogrešam originalno risbo v časopisju. Ob prevladujoči fotografiji bi lahko marsikatero temo veliko bolj osvetlila kakovostna črtna podoba.«



Med mladimi ilustratorji si je letos plaketo Hinka Smrekarja prislužila tudi Tina Dobrajc za ilustracije za knjigo Aleša Štegerja Kurent. »Bienale slovenske ilustracije se mi zdi pomemben dogodek za povezovanje različnih generacij ustvarjalcev, saj nam sproti izpisuje najboljše ilustratorske projekte ter s tem pomaga pri oblikovanju likovne govorice in likovnega razumevanja mladih in najmlajših,« pravi Dobrajčeva. »Slovenska ilustracija ima toliko obrazov, kot ima ilustratorjev, tako da bi ob velikem naboru težko sodila o tem, kaj manjka na naši sceni. Lahko pa omenim, da osebno pogrešam sistem večje kritiške refleksije na tem področju, ki se pa ne nazadnje kaže ne le na področju slovenske ilustracije, temveč širše v celotni slovenski likovni umetnosti.« Plaketo si je prislužila tudi Suzi Bricelj za ilustracije v knjigi Pesmi in pesmičice Vinka Möderndorferja.



Osrednjo nagrado Hinka Smrekarja je letos prejel Damijan Stepančič za ilustracije v knjigi Arsenij!, ki bo izšla v kratkem. Zanj je značilno, da svoje ožje ilustratorsko področje povezuje z elementi slikarstva in grafike. Žirija je letos izpostavila tudi enega redkih primerov družbeno angažirane ilustracije v časopisu in podelila priznanje Mateju Stupici. Priznanje Hinka Smrekarja je prejela tudi Andreja Peklar za knjigo Ferdo, veliki ptič.