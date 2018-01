11-letnega dečka pretepli trije romski sošolci

ŠENTJERNEJ – Poškodovana roka šestošolca se je lepo zacelila, mavec so mu v novomeški bolnišnici tri tedne po poškodbi pred dnevi odstranili, in deček kljub travmatičnemu dogodku kakšnih pritiskov ali strahu ne čuti. Tudi zato se počuti kar varnega, ker so takoj, ko so se nadenj spravili trije sošolci, ga zbrcali in mu celo natrgali vezi v zapestju, zadevo resno obravnavali vsi pristojni. A kljub temu se med občani upravičeno postavlja vprašanje: mar sploh živimo v varnih krajih, če se lahko sredi podeželskega kraja sredi dneva nedaleč od bencinske črpalke skupina Romov, pravzaprav še otrok, spravi na sošolca? Kako torej zagotoviti varnost? Pa ne le otrok, tudi starejših. Naj spomnimo na incident, ki se je zgodil pred manj kot tremi meseci, ko so trije mladoletni Romi ob sedmih zvečer s solzivcem napadli 50-letno domačinko, in to sredi Šentjerneja.



Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.