1000 motorjev pod Prešernovo glavo

Pridrveli so stari in mladi. Foto: Blaž Uršič

KRANJ –Staro mestno jedro Kranja je minuli vikend na plan zvabilo številne ljubitelje bencinskih hlapov, umetnosti in kulture. »Tale je pa res dober, koliko pa pije?« je bilo slišati med številnimi navdušenci, ki so prišli pogledat jeklene mogotce. Za praznik motoristov so se v kranjski območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti odločili prvič. Vse se je začelo s hišnim fotografom Aleksom Štokljem, ki poleg na plin in zavoro pritiska tudi na sprožilec fotoaparata, pove idejni vodja prvega kulturnega in motorističnega praznika Vladimir Brlek.

Tako je nastala ideja o združitvi kulture in motorjev, katere uresničitev je dobro pretresla Kranj. Približno tisoč motoristov, nekaj se jih je pripeljalo tudi iz Avstrije, Bosne in Srbije, si je lahko izmenjalo mnenje o motoristični sezoni ter si ogledalo razstavo v otroškem stolpu Pungert, starodobnike, fotografsko razstavo Aleksa Štoklja in aktivnosti gasilcev, ki so radovednim mimoidočim kot vsak prvi vikend oktobra predstavili svojo dejavnost. Na motorističnem zboru so se lahko okrepčali z dobrotami Kranske kuhne in Ekotržnice. Prireditev so izpeljali prostovoljci, nad dogajanjem pa je ves čas bdel kip našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, pod katerim so bili varno parkirani motocikli.