LJUBLJANA – Sindikati s člani na težkih delovnih mestih in mestih, ki jih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, zahtevajo vrnitev stopnje za poklicne pokojnine na 9,25 odstotka. Približno 1000 predstavnikov teh poklicev opozarja, da znižana prispevna stopnja mnogim ne bo omogočila poklicne pokojnine, s katero bi dostojno dočakali starostno.

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki ga je potrdila ministrica za delo Anja Kopač Mrak in se je začel uporabljati z letošnjim letom, je namreč prispevno stopnjo za delodajalce za dve leti znižal z 9,25 odstotka na osem odstotkov.

Predstavniki težkih poklicev, med njimi rudarji, policisti in vojaki, so se ob 11. uri zbrali pred ministrstvom za delo. Svoje nezadovoljstvo izražajo tudi z zapisi, kot so »sita Kopačeva na razume kopačev« in »denar ljudem, ne zavarovalnicam«.

Predstavniki ministrstva so predstavnike sindikatov že sprejeli na pogovor.

Po oceni sedmih sindikalnih central, ki organizirajo današnje protestne demonstracije, bo znižana prispevna stopnja ogrozila poklicno upokojevanje v prihodnjih letih. Že zdaj je premalo sredstev za poklicno upokojitev za 50 zavarovancev, medtem ko bo v prihodnjih 10 letih premalo sredstev za 50 do 80 zavarovancev, menijo.

Že če bi ostala 9,25-odstotna prispevna stopnja, bi primanjkljaj v prihodnjih 10 letih po njihovih izračunih znašal 2,2 milijona evrov.

Na ministrstvu za delo so jim odgovorili, da so pričakovani presežki v prihodnje ocenjeni na več sto milijonov evrov. Pri manjšini zavarovancev, ki bodo imeli premalo sredstev za poklicno upokojitev, pa bo primanjkljaj pokrit iz solidarnostnih rezerv, so poudarili.