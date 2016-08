»Žiga, sedaj si angel«

Potem ko je v sobotnem jutru v tragični prometni nesreči življenje izgubil 24-letni Žiga Lapanja, se je oglasila njegova neutolažljiva prijateljica. Žalostno pismo objavljamo v celoti (nelektorirano).

Žiga, še zdaj ne morem priti k sebi, da te ne bom več videla, te objela, da se ne bova več smejala, se pogovarjala ... Bil si mi pravi prijatelj, ki me je poslušal in mi vedno dajal kakšne dobre nasvete, me podpiral, dostikrat sva se smejala in si vse zaupala. Bila sva prijatelja tri leta in sva se kar ujela v najinem odnosu. Bil si oseba na katero sem se lahko zanesla in se lahko naslonila, ko mi je bilo najtežje, bil si fant na prvem mestu. Nosila te bom vedno v lepem spominu. Bil si mi kot brat.

Škoda, da te ni več med nami, hitro si odšel v tuji svet, a prepričana sem, da se bova v prihodnje spet videla. Sedaj si že angel, ki me gleda in mi boš vedno dal znak, ko bom kaj rabila.

Nimam besed. Ne morem opisati moje bolečine, ki jo nosim sedaj v srcu. Počivaj v miru.

Prijateljica Asja Mrak